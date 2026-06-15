Seleccionador de Cabo Verde asegura que jugaron “con resiliencia”, un “símil” de su país

Atlanta (EEUU) – Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, seleccionador de Cabo Verde, destacó tras el empate a cero ante España en el primer partido de su historia en un Mundial, que su equipo jugó “con resiliencia», que es “un símil” de su país.

«Significa todo para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Hemos mostrado valentía, jugando organizados y resiliencia, un símil de nuestro país para superar los obstáculos, dijo en rueda de prensa.

«El mundo del fútbol está más abierto, las selecciones de menos categoría, por así decirlo, pueden disputarle los partidos a selecciones de mayor jerarquía. Creo que en el fútbol lo más importante es la determinación y el esfuerzo. Los equipos más pequeños se valen de estos esfuerzos. España ha tenido la posesión del balón casi durante todo el partido pero controlarlo no es lo mismo. Nosotros hemos jugado de manera diferente, con transiciones rápidas, pero es muy difícil jugar contra España». analizó.

Un empate en el que fue clave su guardameta, Josimar Dias ‘Vozinha’, con siete paradas. A sus 40 años, el portero fue nombrado mejor jugador del partido y acabó llorando de la emoción.

«Estaba abrumado por la emoción, tiene mucha experiencia, se ha esforzado muchísimo para llegar a este escenario. Eran lágrimas de resiliencia. Hemos mostrado una gran organización defensiva, quiero dar la enhorabuena a mi equipo», señaló.

«Lleva con nosotros muchísimos años, tiene mucha experiencia. No me gusta comentar las individualidades pero ha tenido una gran actuación. El equipo estaba tranquilo y esto le ha ayudado a calmarse… Fue el mejor sobre el césped, pero creo que nuestro equipo estuvo muy bien en fase defensiva y él está ahí para ayudar al equipo», completó.

Por otro lado, analizó ya a su siguiente rival en el Mundial, Uruguay, con un punto ya en su casillero tras empatar ante España, una de las favoritas al título.

«Es una selección muy complicada, muy poderosa, fuerte en las transiciones. Será difícil ganarles, pero siempre confiamos en nuestra preparación. Intentaremos hacer lo mismo que hoy contra España: jugar organizados y buscar un buen resultado en los tres partidos. Jugar de manera unida y atrevida, eso siempre nos ha ayudado a superar cualquier obstáculo», concluyó. JS