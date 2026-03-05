Selección femenina de Fútbol de Honduras queda fuera del Mundial

Tegucigalpa – La Selección Femenina de Fútbol de Honduras quedó fuera del Mundial de Brasil 2027 la noche del miércoles al empatar 2-2 con su similar de Trinidad y Tobago.

La H femenina tenía la obligación de ganar el partido que se disputó en Tegucigalpa y aunque las seleccionadas dieron un buen espectáculo en casa, no les ajustó para vencer a su rival.

El empate también sabe a derrota ya que no les permitió sumar necesarios puntos a las catrachas y se quedan en esta fase eliminatoria.

El empate provocó la eliminación de las hondureñas ya que apenas sumaron un punto después de dos juegos, mientras que sus similares en el Grupo F; Trinidad y Tobago llegaron a cuatro y El Salvador se consolidó como líder con seis unidades.

Esta noche la Selección Femenina de Honduras, se despidió del Mundial de Brasil 2027 y el pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Alineaciones:

Honduras: 1. Madeline Nieto; 18. Evelin Ordóñez, 4. Bárbara Murillo, 20. Izabella Hernández, 2. Yensi Ferrera; 5. Johana Espinal, 17. Jazlyn Sánchez, 10. Larissa Arias, 6. Alexandra Merriam, 22. Allyson Reed; 9. Lesbia Puerto.

Trinidad y Tobago: 1. Simone Eligon; 12. Myla Schneider, 6. Victoria Swift, 4. Emma Schneider; 19. Kennya Cordner, 8. Elise Franco, 14. Kedie Johnson, 7. Liana Hinds, 11. Aaliyah Prince, 10. Alexcia Ali; 9. Nikita Gosine. (RO)