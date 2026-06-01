Selección checa viaja a Dallas y luego a Nueva Jersey para amistoso con Guatemala

Praga.- La selección checa de fútbol partió este lunes rumbo a Dallas, en el estado estadounidense de Texas, donde tendrá su campamento base durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y desde ahí se trasladará a Nueva Jersey, donde disputará contra Guatemala, el viernes, el último encuentro amistoso de preparación.

El técnico Miroslav Koubek, cuyo equipo está en el Grupo A junto con el coanfitrión México, además de Corea del Sur y Sudáfrica, ha dicho antes de partir que viajan con espíritu de competición y la aspiración de pasar la fase de grupos.

«No vamos allí a participar. Queremos pasar de la fase de grupos», aseveró el veterano entrenador de 74 años, que antes de la selección preparó al Viktoria Pilsen.

Los partidos contra Corea del Sur y México tendrán lugar en Guadalajara y el Distrito Federal de México, respectivamente, y el encuentro contra Sudáfrica, entre medias, será en Atlanta (EEUU), lo que obligará al equipo a cubrir miles de kilómetros y pasar muchas horas en avión.

Tras clasificarse en la repesca, el combinado centroeuropeo vuelve a un mundial después de 20 años de ausencia, teniendo en su haber, como país independiente tras la escisión de Checoslovaquia en 1993, sólo dos participaciones en una copa del mundo. EFE/ir