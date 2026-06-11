Seis quebradas de la capital son intervenidas simultáneamente con obras de dragado, limpieza y canalización

Tegucigalpa – Los equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), avanzan con la intervención simultánea de seis quebradas de la capital mediante trabajos de dragado, limpieza y canalización, como parte de las acciones preventivas contempladas en el Plan 99 para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa y fortalecer la seguridad de las comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

“Actualmente se encuentran en ejecución las obras para canalización de quebradas y limpieza en los principales cauces del Distrito Central, donde se ve reflejado más del 50% de avance en todas las quebradas que anduvimos supervisando”, informó Julio Quiñónez durante un recorrido realizado en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de estas intervenciones, la comuna capitalina ha removido alrededor de 60,000 metros cúbicos de material, sedimentos, basura y otros desechos acumulados en los cauces, permitiendo mejorar el flujo natural del agua y disminuir el riesgo de represamientos que podrían generar emergencias durante las lluvias.

Las labores se desarrollan en las quebradas Salada, La Soledad, Las Burras, Grande del Norte, Grande del Sur y La Orejona, consideradas cauces prioritarios debido a su incidencia en sectores urbanos históricamente expuestos a inundaciones.

Hasta la fecha se han dragado aproximadamente 10 kilómetros de afluentes en los diferentes puntos intervenidos, una labor que forma parte de la estrategia integral de mitigación impulsada por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya.

Las autoridades municipales estiman que alrededor de 600 comunidades serán beneficiadas directamente con estas intervenciones, las cuales fortalecen la capacidad de respuesta de la ciudad ante fenómenos climáticos extremos, protegen la movilidad de los ciudadanos y contribuyen a preservar el desarrollo de las actividades económicas en la capital.

Los trabajos comenzaron en abril como parte de las acciones preventivas del Plan 99 y se prevé que concluyan durante el presente mes de junio, con el objetivo de que los cauces se encuentren en condiciones óptimas para afrontar los períodos de mayores precipitaciones.

Uno de los sectores donde ya se observan avances significativos es la quebrada La Soledad, cuyo recorrido inicia en la colonia La Fuente, atraviesa la colonia 21 de Febrero, continúa por la colonia Vegas del Country y, finalmente, desemboca en el río Guacerique.

Las actividades de dragado y canalización incrementan la capacidad hidráulica de las quebradas, permitiendo el transporte de mayores volúmenes de agua sin desbordamientos; asimismo, eliminan obstáculos que limitan el flujo natural y mejoran la continuidad del drenaje.

Entre los beneficios más importantes de estas acciones destacan la reducción de inundaciones, la protección de viviendas, puentes, vías de comunicación y servicios públicos, así como la disminución de riesgos para miles de familias que residen cerca de los arroyos y zonas susceptibles a desastres naturales. JS