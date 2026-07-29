Cinco menores y una joven mueren en incendio que enluta a San Pedro Sula

Tegucigalpa- Una tragedia enluta al país y particularmente a San Pedro Sula en el sector del bordo de la colonia Esquipulas 2, en San Pedro Sula, donde al menos seis integrantes de una misma familia murieron tras incendiarse la humilde vivienda en la que residían.

De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos los menores fallecidos son: Jahir Cortes Mejía 17 Años, Daniela Azucena Cortes Mejía 19 Años, Jairo Joel Cortes Mejía 10 Años, Isaías Cortes Mejía 6 Años, Madison Charlotte Cortes Mejía 6 Meses Y Mayra Cortes Mejía 7 Años

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Medicina Forense acudieron al lugar para controlar las llamas y realizar el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para las diligencias legales correspondientes e identificación oficial.

La tragedia ha conmocionado a los habitantes del bordo de Esquipulas, quienes describen las difíciles condiciones en las que viven cientos de familias asentadas en la zona. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen del incendio y establecer si existieron factores que contribuyeron a esta devastadora pérdida humana.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que las autoridades aún investigan las causas del incendio que cobró la vida de seis integrantes de una familia en el bordo de la colonia Esquipulas 2, aunque de manera preliminar se presume que el siniestro pudo haber sido provocado por un cortocircuito debido a las conexiones eléctricas clandestinas existentes en el sector.

El edil señaló que desde las 3:00 de la madrugada equipos de Participación Ciudadana de la municipalidad se mantienen en la zona brindando apoyo a los familiares de las víctimas y coordinando las acciones de asistencia.

«Todavía no hay un móvil; se supone que fue un cortocircuito, en vista de las conexiones clandestinas que hay en ese lugar. Desde las 3:00 de la mañana estamos monitoreando con nuestros equipos de Participación Ciudadana», manifestó Contreras.

Asimismo, indicó que la Alcaldía ya entregó los ataúdes a las familias afectadas y trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público y Medicina Forense para agilizar las autopsias y la entrega de los cuerpos.

Además, anunció que la municipalidad cubrirá el transporte, la alimentación y los gastos relacionados con las exequias. También confirmó que ya están disponibles los espacios en el cementerio municipal y que únicamente resta la preparación de las fosas para proceder con los sepelios.

El alcalde lamentó profundamente la tragedia y expresó su solidaridad con los deudos.LB