Seis hondureños retornan al país tras engaño de falsos empleos en Rusia

Tegucigalpa – Seis ciudadanos hondureños regresaron de manera segura al país gracias a las acciones coordinadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, luego de haber sido trasladados a Rusia bajo falsas promesas de empleo que los expusieron a una situación de vulnerabilidad lejos de sus hogares.

El retorno de los compatriotas representa el resultado de un esfuerzo diplomático y consular orientado a salvaguardar el bienestar y los derechos de los hondureños en el exterior. Desde el momento en que se conoció su situación, la Cancillería a través de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante (DGPHM), activó los mecanismos de asistencia y protección necesarios para brindarles acompañamiento y facilitar su regreso a Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso permanente con la protección de los hondureños en cualquier parte del mundo, destacando la importancia de la atención oportuna y la coordinación internacional para responder a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

Cancillería hace un llamado a la población a verificar cuidadosamente la autenticidad de ofertas de empleo, reclutamiento o cualquier otra propuesta difundida por medios digitales antes de emprender viajes al extranjero, ya que estas pueden constituir mecanismos de engaño vinculados a delitos como la trata de personas, la explotación laboral u otras formas de abuso. JS