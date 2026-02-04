Seis empresas hondureñas obtienen certificación para exportar tabaco en rama a China

Tegucigalpa – Al menos seis empresas dedicadas al rubro del tabaco en el departamento de El Paraíso recibieron certificación oficial para poder exportar tabaco en rama hacia China, abriendo por primera vez este mercado para los productores hondureños.

El director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), dependencia de la SAG, en El Paraíso, Víctor Rivera, explicó que el proceso para lograr esta autorización inició hace aproximadamente tres años, cuando se comenzó a cumplir con todos los requisitos sanitarios y protocolos exigidos por el gobierno chino.

Rivera detalló que durante este tiempo se realizaron inspecciones, evaluaciones técnicas y procedimientos fitosanitarios, hasta completar el expediente necesario para que Honduras pudiera ser habilitada como país exportador de hoja de tabaco en rama.

“Este mes de febrero el gobierno de China envió oficialmente la autorización al gobierno de Honduras para que se entregaran los certificados de exportación a estas empresas, que son alrededor de seis”, indicó.

Con esta certificación, al menos seis fábricas de tabaco de El Paraíso podrán iniciar por primera vez la exportación directa de hoja de tabaco en rama al mercado chino, lo que representa una oportunidad importante para fortalecer el sector tabacalero, generar empleo y ampliar la presencia de productos hondureños en el comercio internacional.

Las autoridades del sector agrícola consideran que esta apertura comercial podría beneficiar a cientos de productores de tabaco en la zona oriental del país y dinamizar la economía local.LB