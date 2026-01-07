Seis de cada diez niños hondureños ingresan por desnutrición al Hospital Escuela

Tegucigalpa – La nutrióloga Rosa Sierra informó hoy que 6 de cada 10 niños hondureños ingresan al Hospital Escuela por desnutrición.
La especialista explicó que lo anterior se debe a que la niñez hondureña no cuenta con seguridad alimentaria.
Además en el país no se fomenta la educación nutricional, agregó.
De la cantidad de menores que ingresan por desnutrición uno o dos corre el riesgo de morir, alertó.
No obstante, expresó preocupación por el aumento de la estancia intrahospitalaria a causa de la desnutrición.
Con base en lo anterior recomendó a los padres de familia evitar que las meriendas de sus hijos estén compuestas por jugos, churros o galletas.
En cambio se debe incluir alimentos ricos en proteína como el huevo y las verduras.
Adicionalmente, los padres de familia deben cumplir con vitaminar a sus hijos, dijo.