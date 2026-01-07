Seis de cada diez niños hondureños ingresan por desnutrición al Hospital Escuela

Tegucigalpa – La nutrióloga Rosa Sierra informó hoy que 6 de cada 10 niños hondureños ingresan al Hospital Escuela por desnutrición.

La especialista explicó que lo anterior se debe a que la niñez hondureña no cuenta con seguridad alimentaria.

Además en el país no se fomenta la educación nutricional, agregó.

De la cantidad de menores que ingresan por desnutrición uno o dos corre el riesgo de morir, alertó.

No obstante, expresó preocupación por el aumento de la estancia intrahospitalaria a causa de la desnutrición.

Con base en lo anterior recomendó a los padres de familia evitar que las meriendas de sus hijos estén compuestas por jugos, churros o galletas.

En cambio se debe incluir alimentos ricos en proteína como el huevo y las verduras.

Adicionalmente, los padres de familia deben cumplir con vitaminar a sus hijos, dijo.