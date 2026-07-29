Seis de cada diez declaraciones de políticos hondureños en primer semestre de 2026 fueron falsas y engañosas

Tegucigalpa – Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, seis medios de verificación documentaron 413 bulos en redes sociales y sometieron a fact-checking 121 declaraciones de figuras públicas, incluyendo a los políticos.

Este informe de monitoreo denominado “Radiografía del Ecosistema de Desinformación En Honduras: Monitoreo de Bulos y la Verificación de Hechos”.

Este informe fue elaborado por Honduras Verifica con el auspicio de IDEA Internacional, en el marco del proyecto: Mejorando la resiliencia de la democracia en Centroamérica, que se implementa gracias al apoyo del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. También contó con el acompañamiento técnico de la iniciativa Chekiá y la Licenciatura de Periodismo de CEUTEC.

El documento, elaborado a partir de una base consolidada que agrega los registros de Honduras Verifica, Chekiá, El Heraldo Verifica, La Prensa Verifica, ICN Check y El Mirón, ofrece la primera radiografía agregada del ecosistema de desinformación hondureño.

Políticos que mienten y desinforman

De las 121 declaraciones evaluadas mediante metodología de fact-checking por los seis medios, 103 tenían filiación política identificable (las restantes 18 correspondían a líderes del sector privado, de sociedad civil e influencers).

Del grupo de 103 verificaciones a políticos, 52 declaraciones fueron atribuidas a voceros o legisladores de Libertad y Refundación, 32 al Partido Nacional y 19 al Partido Liberal.

De esas validaciones al discurso público, se concluye que los políticos hicieron declaraciones falsas y engañosas en seis de cada diez declaraciones evaluadas por los medios.

Mario Cerna, fundador de Honduras Verifica.

Mario Cerna, fundador de Honduras Verifica, detalló que “el veredicto falso se concedió en 43 ocasiones (17 Partido Libre, 18 Partido Nacional y 8 Partido Liberal). Asimismo, el veredicto engañoso se otorgó en 17 ocasiones (10 Partido Libre, 3 Partido Nacional y 4 Partido Liberal)”.

“En su conjunto suman 60 de los 103 veredictos lo que indica que un 59% de las declaraciones de los voceros de los tres partidos políticos están entre falsos y engañosos, es decir seis de cada diez declaraciones”, analizó el fundador de Honduras Verifica.

Las declaraciones con veredictos de “verdadero” suman 9, es decir un 9 %, que en otras palabras se podría decir solo una de cada diez declaraciones de los políticos fue verdadera (1 del Partido Libre, 8 Partido Nacional y 1 del Partido Liberal).

Los restantes se distribuyen entre los veredictos verdad a medias, sin dato, ridículo, inexacto y sin evidencia.

La desinformación concentrada en pocas manos

En torno a los bulos, el informe encontró que apenas 10 cuentas son responsables del 21.5 % de todos los bulos del semestre.

La más activa, NoticiasDigitalHN, acumuló 39 casos por sí sola —casi el 10 % del total nacional—, con el presidente Nasry Asfura como su blanco más frecuente.

De los 201 emisores distintos identificados, 37 utilizan nombres que imitan el formato de un medio de comunicación, como «TV», «canal», «noticias» o «diario», una estrategia que, según el informe, puede generarle al usuario una confianza indebida.

Facebook concentra el 68.5 % de los bulos registrados, muy por encima de TikTok (16.5 %) y X (9.0%). El cruce con los enlaces originales confirmó ese patrón: siete de cada diez publicaciones desinformantes remiten al dominio de esa red social.

La política, el tema dominante

El 56.2 % de los bulos giró en torno a temas políticos, es decir uno de cada dos bulos fue sobre política.

El presidente Asfura fue el objetivo individual más señalado, con 52 menciones, mientras el Congreso Nacional acumuló 35, sumando las referencias a su presidencia, su vicepresidencia y la mención institucional directa.

Marzo fue el mes de mayor actividad, con 101 bulos, seguido de junio, con 99 —ambos casi cuadruplican el volumen de enero, el mes más bajo con 25 registros—.

El informe atribuye esos picos a la coyuntura noticiosa: momentos de mayor tensión político-institucional coincidieron, casi de inmediato, con repuntes de contenido falso.

El avance de la inteligencia artificial

El contenido generado con inteligencia artificial representó el 12.6 % de los bulos del semestre y su incidencia mensual se duplicó entre enero (7 casos) y junio (14), el mes de mayor registro.

Eso significa que uno de cada diez bulos en redes sociales desmentido por los medios, usó inteligencia artificial (IA).

Entre los ejemplos documentados de bulos con IA figuran imágenes de nieve en Tegucigalpa, una fotografía fabricada del diputado Carlos Zelaya en una cama de hospital y un video de un mural del presidente Asfura difundido en TikTok.

El informe advierte que ninguno de estos casos requirió habilidad técnica sofisticada, solo acceso a herramientas gratuitas y de amplia disponibilidad.

Geografía incompleta

De los 413 casos de bulos, solo en 125 (30.3 %) los perfiles desinformadores incluyeron algún dato de localización.

De esta forma se puede afirmar que en Francisco Morazán se concentró la mitad de la producción de bulos (al menos los geolocalizados abiertamente por los perfiles) con 50 de los 102 casos, seguido de Cortés, con 20.

El propio informe advierte que ese mapa refleja más la ubicación de los verificadores basándose en la información pública de los perfiles de los desinformadores, que en la distribución real del fenómeno en el país, ya que el 69.7 % de los bulos no cuenta con ningún dato geográfico.

Honduras Verifica dará continuidad a este monitoreo en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de convertirlo en un ejercicio periódico mensual o bimensual, con la finalidad de documentar el fenómeno de la desinformación en Honduras. JS