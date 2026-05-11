Seis de cada diez conductores involucrados en accidentes no tienen licencia, según la DNVT

Tegucigalpa– La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) alertó que el 60% de conductores involucrados en accidentes de tránsito en el país no cuentan con permiso de conducir.

El director de la DNVT, Lenín Morell, explicó que esto se evidencia en la falta de preparación de muchos conductores, especialmente los que manejan motocicletas.

Asimismo, expresó que el incremento en la cantidad de motos en la capital ha excedido lo que las autoridades pueden regular: “En los últimos cinco años ha habido un incremento de 925 mil motocicletas, hoy el parque de motos ha superado al de vehículos de cuatro ruedas”.

Agregó que muchos jóvenes conducen motocicletas sin estar certificados, a pesar de haberse sometido al examen de conducción. “No pasan el examen, no están capacitados y se dan este tipo de accidentes”, señaló.

Por otra parte, Morell informó que la institución espera retomar en los próximos meses la entrega física de los permisos de conducir una vez tengan los insumos, y designarán un orden de prioridad para la emisión del documento.

El comisionado lamentó que la siniestralidad vial podría convertirse en la principal causa de muerte en el país si no se fortalece el respeto a las normas de tránsito.

En el transcurso del fin de semana ocurrieron más de un centenar de accidentes vehiculares, que dejaron un saldo de 25 personas fallecidas a nivel nacional. AD