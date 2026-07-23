Seis clasificados

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Seis clasificados23 de julio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasSudáfrica despide con emoción al futbolista Jayden Adams, fallecido después del Mundial 25 de julio de 2026 Colo Colo sondea a figura del Mundial Vozinha en su búsqueda de portero 24 de julio de 2026 El Mundial no evita caída del empleo en México durante junio 24 de julio de 2026 La selección estrenará una docuserie en Prime Video sobre la victoria en el Mundial 24 de julio de 2026 Argentina y España, las selecciones por las que más hincharon los uruguayos en el Mundial 24 de julio de 2026