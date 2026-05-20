Seguros obligatorios reducirán mora quirúrgica, respalda diputado Bertrand  

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, respaldó la implementación de seguros obligatorios para motociclistas y conductores, al considerar que la medida ayudaría a reducir la mora quirúrgica en el sistema público de salud.

El presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional señaló que muchos accidentados llegan a los hospitales sin recursos para costear materiales médicos básicos.

“Hay personas que pasan semanas hospitalizadas porque no tienen dinero para un clavo que cuesta 25 o 30 mil lempiras. Un seguro podría evitar eso”, expresó.

Bertrand afirmó que el aumento de accidentes en motocicleta ha provocado una crisis en los centros asistenciales, especialmente en áreas de emergencia y bancos de sangre.

“El tema de las motocicletas ya rebasó el límite. Todos los días vemos jóvenes perdiendo la vida por conducir irresponsablemente”, manifestó.

El legislador sostuvo que aunque el pago mensual de un seguro pueda generar rechazo, a largo plazo representa una protección tanto para los conductores como para terceros afectados en accidentes viales. AD