Seguridad y Cohep analizan estrategias sobre extorsiones, tomas de carreteras e invasiones

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló este miércoles que realizarán estrategias para combatir y reducir los problemas de las extorsiones y la inseguridad jurídica en el país.

Este miércoles, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se reunieron con la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para dar a conocer las estrategias de seguridad en los próximos cuatro años.

“Las extorsiones y la inseguridad jurídica son los temas que tratamos porque hemos vista tantas invasiones de tierra y tomas de carreteras que han impedido las diferentes unidades productivas no puedan desarrollar adecuadamente su trabajo”, dijo Velásquez a periodistas.

Consideró la reunión como productiva porque conoció el punto de vista del sector privado y poder hacer los ajustes en la planificación ante temas de invasiones de tierras y tomas de carreteras.

Mencionó que las tomas de carreteras impiden que las diferentes unidades productivas no puedan desarrollar adecuadamente su trabajo.

Velásquez indicó que la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional están concentrados en factores que generan problemas y espera ir presentando los resultados en el mediano y largo plazo.

No obstante, consideró que hay algunas situaciones concretas que se pueden atender de manera inmediata y tener resultados a corto plazo como invasiones de tierra en algunos sectores.

Consultado por los índices de homicidios en el país, respondió que está consciente que hay un gran desafío debido a que ha habido una tendencia sostenida a la baja en los últimos 12 años.

“Tenemos que tomar como línea de partida los resultados de la última administración”, expresó.

El ministro de Seguridad manifestó que está a la espera que los organismos de sociedad civil que tiene mayor validación presenten las cifras consensuadas de la tasa de homicidios del 2025. AG