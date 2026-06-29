Seguridad reporta avances significativos en prevención de violencia en primer semestre de 2026

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad presentó este lunes un balance operativo que destaca una significativa reducción de la violencia en Honduras. Según las cifras oficiales, la tasa parcial de homicidios proyectada por cada 100,000 habitantes se ubicó en 11.74 durante 2026, la más baja registrada en más de dos décadas.

– 103 municipios registran cero muertes violentas y 269 se mantienen dentro de los parámetros establecidos por Naciones Unidas.

Transcurridos seis meses del año, 103 municipios (35 % del total) no reportan homicidios y 269 municipios (90 %) registran menos de ocho casos, lo que refleja una notable pacificación territorial.

En el comparativo mensual, junio de 2026 cerrará con 156 homicidios, cifra inferior a la registrada en el mismo período de años anteriores. Asimismo, se reportó una reducción en las muertes violentas de mujeres, al pasar de 132 casos en 2025 a 126 en 2026, equivalente a una disminución de 0.15 puntos en la tasa específica. Estos datos son preliminares y están sujetos a validación.

La tasa de homicidios proyectada este 2026.

Operativos policiales

Las distintas direcciones especializadas de la Policía Nacional mantienen un intenso ritmo operativo. Durante la semana anterior, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el marco de las acciones contra delitos contra la vida, registró 21 detenciones, mientras que por otros delitos se contabilizaron 187 capturas, para un total de 208 personas detenidas.

La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) reportó la captura de 35 personas por casos de extorsión y por su presunta participación en grupos delictivos organizados, como maras y pandillas. Asimismo, la línea 143 de denuncias anónimas recibió 93 reportes de ciudadanos afectados por llamadas o mensajes extorsivos.

Por su parte, la Dirección Nacional Policial Antidrogas informó sobre la detención de 21 personas por delitos relacionados con el microtráfico. Durante las operaciones se decomisaron 125 dosis de cocaína, 244 dosis de piedra crack, 69 dosis y 18 frascos con líquido derivado de marihuana, además de cuatro armas de fuego.

Se realizaron aseguramientos de cultivos ilegales en el sector atlántico del país, donde se destruyeron 120,000 arbustos de hoja de coca y un laboratorio rústico. Un total de 14 allanamientos fueron realizados en diferentes sectores del país contra estructuras del narcotráfico.

Incidencia vial

En el tema de siniestros viales, la segunda causa de muerte en Honduras según las estadísticas, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó sobre avances significativos en la judicialización de eventos viales que dejaron personas fallecidas o lesionadas.

Entre ellos el registrado el pasado 17 de junio en Comayagua, donde murieron siete policías y 29 más resultaron heridos. Al conductor de la grúa involucrada se le dictaron medidas de prisión preventiva por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños y conducción temeraria.

En su participación, el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, destacó que los resultados expuestos son producto de una estrategia integral que combina inteligencia policial, operativos territoriales y coordinación interinstitucional.

“La Policía Nacional continúa avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad de los hondureños”, señaló. JS