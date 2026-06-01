Seguridad promete resultados “pronto” en investigación de masacre en Trujillo

Tegucigalpa- El subsecretario de Seguridad, Mesíl Aguilar, aseguró que esperan resultados en los próximos días en las investigaciones por la masacre de campesinos en Trujillo, Colón.

El comisionado general explicó que equipos interinstitucionales, que incluyen al Ministerio Público y a la Policía Nacional, ya trabajan en la comunidad de Rigores para realizar todas las pericias necesarias.

“La acción conjunta puede asegurarnos resultados pronto”, sostuvo, al garantizar que desarrolla el análisis con “seriedad y responsabilidad” para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Aguilar agregó que el proceso incluye el análisis de evidencia recolectada en la escena del crimen, como casquillos de bala encontrados en la zona.

También indicó, como había anunciado el Poder Judicial hace unos días, que se preparan las exhumaciones de los cuerpos con el objetivo de determinar científicamente la causa de muerte de las víctimas.

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“El contraste con los resultados de las autopsias vendrá bien a los expedientes investigativos y a la individualización de los posibles responsables”, señaló al finalizar. AD