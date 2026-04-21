Seguridad ordena investigación por joven herido durante protesta violenta frente al Congreso Nacional

Tegucigalpa- A través de comunicado oficial la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dio a conocer que, a través de la Policía Nacional, ha instruido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a realizar una investigación exhaustiva tras el incidente en el que un supuesto estudiante universitario resultó con lesiones graves durante una protesta que se tornó violenta en las inmediaciones del Congreso Nacional, el pasado 20 de abril de 2026.

Estudiante universitario sufre daño permanente en su ojo tras disturbios en los bajos del CN

De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo de las diligencias es esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, identificar a los responsables y determinar los medios e instrumentos utilizados durante el incidente.

Asimismo, las autoridades indicaron que, en caso de confirmarse que la lesión fue causada por un agente del Estado, se analizará si la actuación se realizó dentro del marco legal del uso de la fuerza. En caso contrario, si se establece que las heridas fueron provocadas por otros participantes en los disturbios, se procederá a su individualización y judicialización conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con el respeto al derecho a la protesta, siempre que se desarrolle dentro del marco constitucional y sin afectar los derechos de terceros. De igual manera, a través del escrito la institución enfatizó su responsabilidad de garantizar la protección de la vida, la integridad física y los bienes ante situaciones de violencia.LB