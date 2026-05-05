Seguridad lanza ofensiva para recuperar la capital y frenar avance de estructuras criminales

Tegucigalpa- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció el inicio de un operativo integral orientado a devolver la paz y la tranquilidad en los principales espacios públicos de la capital, en coordinación con la Alcaldía del Distrito Central.

-El ministro adelantó que esta misma semana podría haber buenos resultados en cuanto a la captura de líderes de organizaciones criminales como la banda del «Cartel del Diablo”.

–La Policia Honduras intensifica operativos a nivel nacional para fortalecer la seguridad ciudadana, indicó el funcionario.

Desde la Plaza Central de Tegucigalpa, el funcionario explicó que la estrategia busca recuperar zonas emblemáticas como el Parque Central y la calle peatonal, que en los últimos años han sufrido abandono y se han vuelto vulnerables a la delincuencia. “El propósito es devolverle a la ciudadanía espacios seguros de recreación y convivencia”, afirmó.

El plan incluye acciones conjuntas con la Policía Municipal y el Sistema Nacional de Emergencias, así como intervenciones en puntos de alta concentración de personas como el parque Juan A. Laínez, la Villa Olímpica y la zona de los mercados capitalinos, identificados como focos de riesgo delictivo.

Estrategia más amplia

El ministro Velásquez, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de seguridad a nivel nacional, en respuesta a la recomposición de estructuras criminales que han migrado de actividades de narcotráfico hacia delitos como la extorsión y el narcomenudeo.

Desde la Plaza Central, el Ministro de Seguridad Gerzon Onan Velásquez Aguilera anuncia acciones de prevención y fortalecimiento de la seguridad en coordinación con la Alcaldía del Distrito Central.@amdc_hn@juandiegozelaya@PoliciaHonduras pic.twitter.com/0469GRQe5U — Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) May 5, 2026

En ese contexto, detalló que en zonas como Choloma se han realizado capturas de estructuras criminales que operan en barrios y colonias densamente pobladas, donde convergen tanto oportunidades económicas como delictivas. “Estas bandas están mutando, disputándose territorios y generando violencia”, indicó.

Asimismo, señaló que la dinámica del crimen ha cambiado tras operativos internacionales, específicamente los operativos de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha provocado que grupos vinculados al narcotráfico busquen nuevas formas de operar dentro del país, afectando incluso zonas rurales.

El ministro también informó sobre intervenciones focalizadas en el Valle de Sula y el departamento de Yoro, donde se han desarticulado parcialmente estructuras criminales responsables de hechos violentos.

En este último, aseguró que ya se han capturado varios integrantes de esas bandas y que se mantiene la búsqueda del líder de una organización conocida como “cartel del diablo”, en la zona de Yoro.

“En el transcurso de esta semana esperamos tener resultados importantes con la captura de estos sujetos”, adelantó.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es reducir la capacidad operativa de estas bandas, recuperar el control territorial y garantizar condiciones de seguridad para la población en todo el país.LB