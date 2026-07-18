Seguridad implementará brigadas de control vial para reducir muertes por accidentes de tránsito

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció la puesta en marcha de una nueva estrategia nacional que fortalecerá los controles en materia de seguridad vial con el objetivo de reducir los accidentes y las muertes en las carreteras y calles de Honduras.

El funcionario informó que, a partir del próximo lunes, comenzarán a operar brigadas de control y seguridad vial, las cuales estarán desplegadas en distintos puntos del país para reforzar la vigilancia, supervisar el cumplimiento de la normativa de tránsito y prevenir incidentes que pongan en riesgo la vida de los conductores y peatones.

Velásquez explicó que la medida busca establecer mejores condiciones de seguridad en la red vial nacional mediante una mayor presencia de las autoridades, controles permanentes y acciones preventivas orientadas a disminuir la siniestralidad en las principales vías de comunicación.

Señaló que la protección de la vida de los ciudadanos es una prioridad para el Gobierno, por lo que hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, conducir con responsabilidad y colaborar con las autoridades para evitar más pérdidas humanas por accidentes de tránsito en el país.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de mil personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR