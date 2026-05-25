Seguridad expone a funcionarios de la Embajada de EEUU las estrategias para enfrentar al crimen

Tegucigalpa – Autoridades de la Secretaría de Seguridad sostuvieron una importante reunión con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, en la que se abordaron los principales avances, desafíos y estrategias implementadas por la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.

– “Estamos fortaleciendo nuestras capacidades operativas, de inteligencia e investigación para garantizar la paz y la seguridad del pueblo hondureño”, destacó el ministro Gerzon Velásquez.

La comitiva estadounidense fue encabezada por el senador Bernie Moreno, del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, y por la encargada de Negocios de la embajada en Tegucigalpa, Colleen Hoey.

Durante el encuentro, el titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó la estructura operativa y estratégica de la institución policial, destacando el trabajo coordinado entre las diferentes direcciones y unidades especiales que operan a nivel nacional para garantizar la protección de la población hondureña.

El funcionario detalló que Honduras enfrenta una transformación en las dinámicas criminales debido al fortalecimiento de los controles regionales contra el narcotráfico, situación que ha provocado que algunas estructuras ilícitas busquen diversificar sus actividades hacia delitos de impacto local, como la extorsión, los secuestros y los conflictos territoriales.

Asimismo, se abordó la situación registrada en el Bajo Aguán, donde las fuerzas de seguridad mantienen una presencia permanente tras los recientes hechos violentos ocurridos en la zona. El ministro destacó que se trata de una intervención focalizada que incluye la participación del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas e instituciones de derechos humanos.

Durante la reunión también se resaltó la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad, intercambio de información y asistencia técnica, elementos fundamentales para enfrentar las estructuras criminales transnacionales que operan en la región centroamericana.

El ministro Velásquez agradeció, en nombre del pueblo de Honduras y de la institución policial, toda la colaboración recibida por parte de la nación estadounidense, a la que considera un socio estratégico en el combate contra las diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada transnacional. JS