Seguridad en afueras del CNE corresponde a FFAA y Policía, dice Hall y pide no leer la ley en pedazos en torno a escrutinios

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall lamentó la violencia ocurrida en la madrugada en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) y recordó que la seguridad le corresponde a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes no han informado sobre estos sucesos al pleno, al tiempo que afirmó la ley no debe leerse a pedazos con respecto al escrutinio especial.

Ante los hechos sucedidos en la madrugada en INFOP y algunas publicaciones realizadas de forma parcial y mal intencionada sobre los escrutinios especiales, aclaro :



1. Sobre lo sucedido en INFOP: Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras continúan bajo… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 17, 2025

Utilizando su red social X y bajo paradero desconocido por amenazas a su seguridad, la consejera Hall narró que lo sucedido en Infop: “Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras continúan bajo disposición del CNE en materia electoral, especialmente respecto de la custodia y seguridad del material electoral y el proceso, hasta la fecha de la declaratoria de las Elecciones. Asimismo, la Policía Nacional debe mantener el orden público”.

Afirmó que todas estas acciones de seguridad deben realizarse de forma preventiva y con respeto de los Derechos Humanos.

“No es posible que los hechos sucedidos en la madrugada, ni siquiera hayan sido informados al Pleno y que, incluso esta mañana ante consultas realizadas, se respondiera que no tenían conocimiento y que se informarían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo?”, reflexionó la titular del CNE.

Mientras, sobre los escrutinios especiales explicó que cualquier persona que sabe de Derecho, entiende que el texto jurídico es unitario y armónico; “la Ley no se lee en pedazos”.

Especificó que “el artículo 283 de la Ley Electoral, por él citado, debe leerse en consonancia con los artículos 294, 295, 296 y demás preceptos relacionados de la Ley Electoral, en armonía con los principios constitucionales propios de la materia. ¡Lean integralmente y dejen de seguir usando verdades a medias!”.

Tres semanas después de las elecciones generales en Honduras, los resultados siguen sin conocerse, lo que aumenta la incertidumbre y esta madrugada se ha registrado un enfretamiento entre militantes del conservador Partido Nacional y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en las afueras del centro electoral del escrutinio especial, informaron medios locales.

Al menos dos de los activistas resultaron heridos, uno de ellos en la cabeza.

La crisis se ha agudizado por la demora del escrutinio especial que debía comenzar el pasado día 13 de las al menos 2.792 actas con inconsistencias.

El centro de acopio del material electoral se encuentra en el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están listas al menos 150 mesas para que se inicie el escrutinio, pero a raíz de los últimos incidentes hoy no se le ha permitido el ingreso al personal acreditado de uno de los turnos, de doce horas cada uno, para comenzar con el conteo de los votos. JS