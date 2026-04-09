Seguridad emocional en el aula

Chasty Fernández

Durante mucho tiempo se pensó que el aprendizaje dependía del esfuerzo, la disciplina o la capacidad intelectual. Sin embargo, hoy sabemos algo más profundo: el cerebro no aprende si no se siente seguro. No se trata de una idea pedagógica, sino de comprender cómo funciona el sistema nervioso.

Antes de pensar, el cerebro evalúa. Cada estímulo pasa por la amígdala, encargada de detectar si hay peligro o seguridad. Solo cuando el entorno es percibido como seguro, la información avanza hacia procesos conscientes. La emoción no acompaña al aprendizaje: lo antecede y lo condiciona.

Cuando el entorno se percibe como amenazante, el cerebro entra en modo supervivencia. El estrés sostenido eleva el cortisol y afecta estructuras clave como el hipocampo, responsable de la memoria, y la corteza prefrontal, donde se desarrollan habilidades como la atención, la regulación emocional y el pensamiento crítico. En este estado, aprender deja de ser prioridad. No es falta de interés: es un cerebro que dirige sus recursos para protegerse.

En contextos de estrés prolongado, estas respuestas no solo son inmediatas, sino que pueden dejar huellas duraderas en el desarrollo cognitivo y emocional. Por ello, el entorno en el que se aprende influye tanto como el contenido mismo.

Si el estrés cierra la puerta al aprendizaje, ¿qué la abre?

La curiosidad. Pero no cualquier curiosidad, sino aquella que surge en un entorno percibido como seguro. Cuando el cerebro se encuentra con algo que no sabe, pero desea comprender, activa circuitos asociados a la motivación y libera dopamina. Esta sustancia fortalece la atención y facilita que la información se consolide en la memoria a largo plazo. Es, en términos biológicos, el motor del aprendizaje. Sin embargo, existe una condición fundamental: un cerebro en alerta no puede sentir curiosidad. No explora, vigila.

En este escenario, el papel del docente adquiere una dimensión profundamente humana y neurológica. A través de mecanismos como las neuronas espejo, el estado emocional del adulto se transmite de forma automática al alumnado. Un docente que regula su propia calma y seguridad facilita que el cerebro del estudiante acceda a estados compatibles con el aprendizaje. Por el contrario, un entorno cargado de presión o ansiedad activa circuitos de defensa que limitan la apertura cognitiva.

El vínculo, entonces, no es accesorio: es parte del proceso de aprendizaje. La manera en que se habita el aula influye directamente en la disposición del cerebro para aprender.

En el aula no solo se transmiten contenidos. Se moldean formas de percibir, de responder y de relacionarse con el conocimiento y con los demás. Un cerebro que aprende con miedo se organiza para evitar; uno que aprende en seguridad se organiza para explorar, comprender y transformarse.

La pregunta no es solo qué enseñamos, sino desde dónde lo hacemos. Porque el aprendizaje, antes de ser contenido, es experiencia. Y toda experiencia deja huella.

Tal vez por eso, el buen trato no es un gesto menor en el aula: es una condición invisible que permite que el cerebro se abra, confíe y aprenda.