Seguridad del IHSS exigen pagar a la empresa que les adeuda ocho meses

Tegucigalpa – Personal de seguridad del Instituto Hondureño de Seguridad Social se declaró de brazos caídos este lunes ante la falta de pago de ocho meses de salario, una situación que ha generado preocupación en distintos centros asistenciales del país.

Los guardias de seguridad denunciaron que llevan varios meses sin recibir sus pagos, pese a continuar laborando y cumpliendo con sus funciones en hospitales y clínicas del IHSS a nivel nacional. Debido a esta problemática, los diferentes centros del Seguro Social permanecen desde hoy sin personal de seguridad.

Los afectados señalaron que la falta de pago ha provocado serias dificultades económicas para sus familias, por lo que decidieron suspender sus labores como medida de presión para exigir una solución inmediata por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, advirtieron que, de no recibir respuesta en las próximas horas, continuarán desarrollando acciones pacíficas con el objetivo de ser escuchados y lograr que se resuelva la deuda salarial acumulada.

La ausencia de personal de seguridad genera preocupación entre derechohabientes, pacientes y trabajadores del IHSS, debido a los riesgos que implica mantener sin vigilancia las instalaciones hospitalarias y administrativas en diferentes regiones del país. IR