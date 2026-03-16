Seguridad atribuye violencia a recomposición del hampa e insisten en focalización de operativos

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, afirmó que la violencia en el país responde en gran medida a la constante recomposición de estructuras criminales, lo que dificulta establecer un número exacto de organizaciones delictivas activas.

Según explicó el funcionario, las bandas criminales se reconfiguran con frecuencia, especialmente cuando las autoridades logran capturar a sus principales líderes. Como ejemplo, mencionó la reciente captura del líder de la banda conocida como “La Kleivona”, lo que ha provocado que grupos delictivos se fragmenten y formen estructuras más pequeñas.

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“Hay una gran cantidad de estructuras criminales y no se puede dar un número porque se están reconfigurando constantemente. Cuando son muy numerosas crean estructuras más pequeñas y están mutando; las autoridades estamos neutralizando unas y surgen otras”, expresó.

Velásquez detalló que la estrategia de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional se centra en atacar las estructuras que generan mayor violencia en el país. En ese sentido, indicó que se están focalizando operativos en zonas con altos índices delictivos como Choloma, los sectores bajos de La Lima y Sulaco.

El funcionario explicó que, al desarticular los liderazgos criminales, las estructuras tienden a transformarse o fragmentarse. “Cuando se quitan los liderazgos las estructuras cambian. No se da una matanza entre la gente común; generalmente son muertes entre ellos, aunque la población puede ser víctima por estar en el lugar y en el momento equivocado”, señaló.

Imagen creada con IA.

Asimismo, destacó que la estrategia de seguridad busca reducir los índices delictivos mediante la desarticulación de estas organizaciones. “Con esta estrategia pretendemos reducir los índices delictivos”, indicó.

Velásquez también subrayó que la violencia en Honduras no es un fenómeno reciente. “La violencia en el país no es de ahorita ni de estos dos meses. Es un problema social grave que empezó a crecer con la actividad del crimen organizado, especialmente el narcotráfico en nuestra región”, afirmó.

Por otra parte, el titular de Seguridad aclaró que los vehículos blindados conocidos como “Black Mamba” continúan en funcionamiento, aunque ya no se utilizan dentro de las ciudades. Explicó que estos equipos están destinados a operaciones en territorios con altos niveles de violencia y riesgo para los agentes policiales. LB