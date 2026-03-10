Seguridad anuncia reformas al Código Penal y Procesal Penal para enfrentar la extorsión

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez anunció que presentarán a la comisión de seguridad del Congreso Nacional, una propuesta de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, con el propósito de tener mayores herramientas para enfrentar la extorsión, para que el flagelo sea tratado como delito de orden público y no privado como está en la actualidad.

– Anunció reformas al Código Penal y Procesal Penal para enfrentar la extorsión sin suspender las garantías constitucionales.

– En 2025 se gastaron 1 mil 200 millones de lempiras en alquiler de patrullas y vehículos, este año se invertirá la misma cantidad, pero para operaciones exclusivas del cuerpo del orden, dijo.

– En las próximas horas se pagará el bono alimenticio correspondiente a enero y febrero, que representa una erogación de 130 millones de lempiras a favor de 24 mil policías.

Reconoció que la institución policial enfrenta grandes desafíos, por lo que su gestión comenzó una reestructuración del cuerpo armado para tratar de buscar recursos que estaban empeñados en funciones que no eran pertinentes con el afán de reenfocarlos en acciones necesarios.

“En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal y estamos muy conscientes que tenemos una gran responsabilidad de bajar los indicadores de violencia”, declaró.

Ejemplificó que han comenzado por contrarrestar a las organizaciones criminales que se dedicaban al asalto de barrios y colonias tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se han neutralizado varias estructuras del hampa, informó.

Velásquez explicó que tal como ocurrió con estas fuerzas empleadas en el Valle de Sula, se están creando dos más: una para los barrios más peligrosos de Tegucigalpa y una tercera que será empeñada en el Litoral Atlántico.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad en el CN este martes.

Mencionó que la mayor cantidad de sucesos violentos se focalizan en el Valle de Sula, Litoral Atlántico hasta pegar con el departamento de Yoro.

Lamentó la ola de violencia que les quita la vida a las mujeres, y refirió que tienen instalada una mesa interinstitucional para abordar las causas generadoras de esa vorágine. “Entendemos que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero son igualmente importantes porque han aumentado en los últimos años. Tenemos que hacer campañas de prevención especialmente en las zonas rurales que es donde se produce la mayor cantidad de violencia contra las mujeres”, afirmó.

Citó que las investigaciones detallan que muchas de estas muertes se relacionan con las estructuras criminales que utilizan a las mujeres para cometer sus delitos.

Tasa de Seguridad

Sobre los recursos de la Tasa de Seguridad, refirió que el año pasado recibieron 2 mil 900 millones de lempiras, de los cuales aproximadamente 1 mil 200 millones se empleaban en alquilar patrullas y vehículos operativos de la Policía Nacional. Muchos de estos automotores se empleaban para labores de funcionarios del gobierno, por lo que ahora serán exclusivos para operaciones del cuerpo de seguridad.

Especificó que unas 250 camionetas ejecutivas asignadas a funcionarios fueron recuperadas para reenfocarlas a las labores policiales. Una sola camioneta blindada cuesta ocho mil lempiras diarios y una patrulla vale tres mil lempiras su arrendamiento.

Se firma un histórico convenio interinstitucional que busca blindar los derechos de la infancia y fortalecer los valores democráticos desde las nuevas generaciones. pic.twitter.com/jtCbA8zttq — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) March 10, 2026

El Presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió este martes con el Secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, y la Secretaria de Educación, Ivette Argueta, para avanzar en alianza interinstitucional a favor de la niñez y la juventud. JS