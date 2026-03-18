Segura introduce moción para conocer acuerdos con China y revisar nombramientos en servicio diplomático

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Mario Segura, introdujo una moción exhortativa para solicitar a Cancillería hondureña que presente un informe sobre los convenios firmados con China en la administración de Xiomara Castro.

De acuerdo a lo solicitado en la moción, se solicita a la junta directiva del Congreso Nacional que acompañe la moción para revisar los casi nulos avances en las relaciones y tratados comerciales establecidos con China en 2023.

Además, el diputado por el departamento de El Paraíso pide revisar el nombramiento de hondureños en el servicio exterior que no cumplen con el requisito de ser hondureño por nacimiento.

Igualmente, analizar el tratado de relaciones entre China y Honduras, firmado en marzo de 2023.

Finalmente, la moción solicita revisar si los cónsules en el servicio exterior cumplen con el requisito de ser hondureño por nacimiento, así como un análisis de la contratación de personal chino para la construcción del Hospital del Sur en Choluteca. JS