Segundo día de actividades del Festival Internacional del Globo en el centro de México

Foto del díaSegundo día de actividades del Festival Internacional del Globo en el centro de MéxicoPor: Proceso Digital15 de noviembre de 2025 MEX8663. LEÓN (MÉXICO), 15/11/2025.- Fotografía donde se observan globos aerostáticos durante el Festival Internacional del Globo en su edición 22, este sábado, en la Ciudad de León, Guanajuato (México). Con mas de 200 globos provenientes de países como Lituania, Taiwán, España, Brasil, Canadá, Francia, México, entre otros, Arranco el Festival Internacional del Globo en el centro de México. EFE/Luis RamírezUn globo aerostático durante el Festival Internacional del Globo en su edición 22, este sábado, en la Ciudad de León, Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez