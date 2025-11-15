spot_imgspot_img
Foto del día

Segundo día de actividades del Festival Internacional del Globo en el centro de México

Por: Proceso Digital
MEX8663. LEÓN (MÉXICO), 15/11/2025.- Fotografía donde se observan globos aerostáticos durante el Festival Internacional del Globo en su edición 22, este sábado, en la Ciudad de León, Guanajuato (México). Con mas de 200 globos provenientes de países como Lituania, Taiwán, España, Brasil, Canadá, Francia, México, entre otros, Arranco el Festival Internacional del Globo en el centro de México. EFE/Luis Ramírez

Un globo aerostático durante el Festival Internacional del Globo en su edición 22, este sábado, en la Ciudad de León, Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez

