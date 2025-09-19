Segunda semana consecutiva de aumento en los precios de los combustibles

Tegucigalpa – Por segunda semana seguida, se registrará a partir del lunes 22 de septiembre un aumento en el precio de todos los carburantes, comunicó la Secretaría de Energía.

La gasolina súper experimentará un incremento de 87 centavos y su precio será de 105.06 lempiras.

En el caso de la gasolina regular, se registrará un aumento de 79 centavos y su costo será de 97.39 lempiras.

Mientras que el queroseno, sufrirá un alza de 99 centavos y su valor será de 76.27 lempiras.

El nuevo precio del diésel será de 88.43 lempiras tras un ajuste al alza de 84 centavos.

No obstante, el precio del GLP doméstico será de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio que otorga el gobierno.

Finalmente, el GLP vehicular experimentará una subida de 31 centavos en su costo que será de 45.67 lempiras. AG