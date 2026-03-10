Según secretario del CN, bolivianos y nicaragüenses también laboran en construcción de Hospital del Sur

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, reveló este martes que también hay ciudadanos bolivianos y nicaragüenses trabajando en la construcción del nuevo hospital en la ciudad de Choluteca.

“Tenemos información que hay personas de Bolivia, de Nicaragua y personas que fueron afines al gobierno anterior y que están trabajando en esta construcción”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Esto sale un día después que se conociera que un consorcio chino contratara a más de 200 ciudadanos de esa nación para laborar en la edificación del Hospital del Sur bajo supuestos procesos irregulares migratorios.

(LEER): Consorcio chino introdujo más de 200 asiáticos para construcción del Hospital del Sur bajo procesos migratorios irregulares

Mencionó que el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, ya ordenó un equipo que investigue este caso.

Ledezma, que es un diputado procedente del departamento de Choluteca, confirmó que hay una empresa china construyendo un hospital en esta zona.

Consideró extraño la contratación de ciudadanos asiáticos cuando el financiamiento del proyecto es mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que está pagando Honduras.

El diputado oficialista lamentó que estos puestos de trabajos pudieran ser designados para ciudadanos hondureños que tanto necesitan, especialmente en la zona sur.

Detalló que la zona sur sufrió la pérdida de 15 mil empleos directos y 45 mil indirectos en el sector camaronero por la pérdida de relaciones diplomáticas con Taiwán. AG