Según ministro de Seguridad Honduras registró cero homicidios en últimas 24 horas

Tegucigalpa – De acuerdo al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, Honduras registró cero homicidios durante el lunes 17 de noviembre.

Sin embargo, la percepción ciudadana es otra ya que los asaltos, secuestros y estafas han aumentado en los últimos meses.

La ciudadanía percibe un clima de inseguridad en el país, pese a las cifras oficiales de la Policía Nacional de Honduras.

En Honduras se están registrando seis homicidios diarios y un promedio de cinco eventos fatales de tránsito, según estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

El rango de las víctimas es de tres meses a 83 años, siendo entre 15 y 29 años, el rango de mayor riesgo.

Lo anterior revela que los jóvenes constituyen el principal blanco de la violencia en el país centroamericano. (RO)