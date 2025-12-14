Según Marlon Ochoa son más de 17 mil actas las que presentan inconsistencias

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció en las últimas horas que Ana Paola Hall y Cossette López pretenden no seleccionar todas las actas con inconsistencias para el escrutinio especial.

A través de una publicación en su cuenta de red social “X”, Ochoa señaló que solo se pretende utilizar 1 mil 081 de las 19 mil 167 actas con inconsistencias a nivel presidencial.

Añadió que hay 14 mil 073 actas que presentan inconsistencias con el biométrico y 1 mil 882 adicionales que presentan falta de firmas, inconsistencias de suma o que no han sido recibidas.

Las Consejeras pretenden seleccionar únicamente 1,081 actas para el escrutinio especial del nivel presidencial, de las 19,167 actas, sin considerar las 14,073 actas que presentan inconsistencias con el biométrico y 1,882 actas adicionales que presentan falta de firmas,… pic.twitter.com/TxVOwD32jt — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 14, 2025

El consejero reveló que el total de actas que presentan inconsistencias es 17 mil 036.

Sostuvo que debe practicarse el conteo especial voto por voto de oficio en todas las actas presidenciales, pero especialmente aquellas actas que presentan inconsistencias.

Citó el artículo 14 del reglamento de acciones administrativas para reclamos electorales de los comicios generales 2025, que establece cuando se puede autorizar escrutinios especiales. AG