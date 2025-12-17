Según María Antonieta Mejía, las consejeras Hall y López se encuentran refugiadas en algún lugar por amenazas serias

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, afirmó este miércoles que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no están en sus viviendas y están refugiadas en algún lugar del país.

Manifestó que las consejeras se encuentran refugiadas por la instrumentalización de la justicia por parte del Ministerio Público mediante requerimientos fiscales y después reculó por presión social.

Mejía añadió que el ente acusador del Estado quiso desestabilizar el órgano constitucional que es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Indicó que las consejeras han sido objeto de amenazas y coacciones más la presión y persecución de los operadores de justicia.

“Han tenido que buscar auxilio y socorro y buscar protegerse, están en algún lugar de la nación salvaguardando su integridad física y también están trabajando en otra localidad con las personas que han brindado apoyo”, declaró la candidata a designada presidencial.

Durante esta semana, las consejeras del CNE no han aparecido públicamente para referirse al caos en el centro logístico electoral del CNE, sino que se han pronunciado en sus cuentas de red social “X”.

La diputada sostuvo que este es el momento de hacer el cambio y la diferencia, respetar la institucionalidad y no volver a los vicios del pasado y prestarse a que se repita las acciones pasadas.

Enfatizó que se debe dejar de trabajar a la institucionalidad y que los políticos devuelvan la credibilidad y la autonomía.

Mejía aseveró que las consejeras tienen al Ministerio Público respirándoles encima, inventándoles pruebas para meterles requerimiento fiscal y lograr una orden de captura. AG