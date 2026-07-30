Según la PGR, Ley de Reactivación Económica permite reducir hasta un 50% las demandas contra el Estado

Tegucigalpa – Ley de Reactivación Económica ha reducido en un 50% las indemnizaciones por demandas contra el Estado, según autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

El subprocurador Francisco Quiroz explicó que la normativa facilita alcanzar acuerdos entre las instituciones públicas y los demandantes, disminuyendo así el impacto financiero de estos litigios.

Aunque señaló que aún no dispone de una cifra exacta, sostuvo que el Estado reduce aproximadamente un 50 % del costo de las acciones legales promovidas en su contra.

“Se quita el 50, 60 o hasta el 70 % de esas indemnizaciones millonarias y eso le reduce una carga importantísima al Estado de Honduras”, manifestó.

Quirós indicó que actualmente todas las instituciones estatales trabajan en procesos de conciliación al amparo de esta legislación, con la expectativa de obtener resultados durante los dos años de vigencia de la ley.

El funcionario también planteó la necesidad de impulsar reformas para fortalecer el papel preventivo de la PGR, con el objetivo de evitar que nuevos que escalen los conflictos legales.

“Hay que revisar la ley de la PGR para que podamos intervenir antes de que ocurran los problemas y evitar que sigan golpeando el bolsillo de todos los hondureños”, concluyó. AD