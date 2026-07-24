Según la diputada Bermúdez, la mora quirúrgica se ha reducido más del 40 %

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, aseguró que el programa para atender la mora quirúrgica ya registra avances superiores al 40 %, ante los cuestionamientos de varios sectores al decreto de emergencia.

La parlamentaria señaló que el programa se encuentra en su primer trimestre de implementación, por lo que los resultados deben evaluarse de manera progresiva.

“Lo más importante que el pueblo hondureño debe tener muy claro es que nuestro compromiso es garantizar que todos los pacientes que han estado años en esa lista van a ser operados”, indicó.

Bermúdez detalló que la reducción se ha concentrado principalmente en el área de oftalmología, seguida por cirugías relacionadas con hernias, vesícula, cáncer de próstata y procedimientos ginecológicos por miomas.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de resultados visibles del decreto de emergencia, sostuvo que el proceso requiere tiempo, pero garantizó que las acciones ya están en ejecución.

La doctora aseguró que los resultados no solo se reflejan en las cirugías, sino también en la contratación de personal médico, la adquisición de medicamentos y la rehabilitación de infraestructura hospitalaria.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), instó esta semana a la Secretaría de Salud (Sesal), a agilizar la implementación de las medidas extraordinarias aprobadas este año para reducir la mora quirúrgica que afecta a más de 10 mil hondureños, al advertir que la lista de espera continúa creciendo pese a la emergencia declarada y a la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales.

El informe de ASJ detalla que los hospitales de especialidades concentran el 69 % de los casos de mora quirúrgica, con 3,598 pacientes en espera. Entre ellos destaca el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), donde el rezago alcanza el 86 % de su lista de espera. AD