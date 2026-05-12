Según especialista Samuel Rodríguez, la ENEE debería reducir perdidas mínimo en 8 % en 2026

Tegucigalpa – El especialista en temas energéticos, Samuel Rodríguez, manifestó que el Gobierno de Honduras debe asumir con seriedad el problema de las pérdidas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), asegurando que a casi cinco meses del 2026 aún no existe un plan contundente para reducirlas.

Rodríguez señaló que el compromiso debe venir “desde el presidente de la República hasta el gerente de la ENEE”, ya que considera insuficientes las reducciones de entre 3 y 4% que se han reportado en años anteriores.

“Necesitamos algo real. Una reducción de un 8% es lo mínimo a lo que deberíamos apostarle este año”, afirmó.

El experto sostuvo que el principal problema de la estatal eléctrica sigue siendo el hurto de energía y criticó que los usuarios que pagan puntualmente su factura estén financiando a quienes se conectan de manera ilegal.

Asimismo, cuestionó las medidas relacionadas con la facturación eléctrica y aseguró que el pueblo hondureño “se faja mes a mes para pagar su factura”, mientras enfrenta propuestas de reducción en los períodos de pago.

Rodríguez también criticó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) permita trasladar hasta un 15% de pérdidas a los consumidores a través de la tarifa eléctrica.

“Eso no es justo. Las pérdidas están en un 38% y esas cifras ni siquiera son reales porque las maquillan. Si habláramos de pérdidas totales, seguramente andarían por un 45 %”, expresó.

Finalmente, reiteró que el país necesita “un plan contundente” para atacar el problema más grave que enfrenta la ENEE y garantizar un sistema eléctrico más eficiente y justo para la población hondureña. LB