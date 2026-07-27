Según el Gobierno se ha bloqueado el 98.5 % de llamadas desde cárceles, aunque transportistas dicen lo contrario

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras a través del Comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), César Cáceres, aseguró hoy que se han bloqueado en un 98.5 % las llamadas que salen de las cárceles.

Lo anterior es una conclusión de varias empresas que brindan el servicio de monitoreo y revisión de bloqueo de llamadas.

No obstante, aceptó que el anterior dato solo se refiere a llamadas de voz tradicionales.

En ese contexto, aceptó que existe la problemática de llamadas que se hacen a través de redes sociales e internet.

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Dichas llamadas pueden salir de centro carcelarios cercanos a la población donde se puede conectar una señal a internet, explicó.

“En esa línea lo más importante es cómo controlamos el ingreso de aparatos que puedan conectarse a internet”, expresó el funcionario.

“Es allí donde pueden ellos (los privados de libertad) generar llamadas y ya no necesariamente de voz sino a través de internet como WhatsApp, Signal o Telegram”, zanjó el comisionado de Conatel.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En ese sentido, grupos delictivos exigen a través de llamadas cobros a cambio de seguridad. PD