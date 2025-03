Según economista, se ha perdido más de lo que se ha ganado al romper relaciones con Taiwán

Tegucigalpa – El economista Kevin Rodríguez advirtió que la decisión del gobierno de Honduras de romper relaciones con Taiwán ha generado pérdidas económicas significativas para el país, especialmente en la industria camaronera.

«El gobierno destruyó una industria camaronera al romper el tratado con Taiwán. La realidad es que se perdió un mercado muy atractivo para Honduras”, anotó.

Añadió que según datos estadísticos de 2022-2023, se estaban exportando más de 120 millones de dólares en productos a Taiwán. Ahora, se ha perdido mucho empleo y la industria camaronera está en franco deterioro», señaló Rodríguez.

El economista también subrayó que la decisión de cortar lazos con Taiwán debió haber sido analizada con mayor detenimiento, ya que no solo afectó a la industria camaronera, sino también a toda una cadena en el sector productivo de la zona sur que ha ocasionado una pérdida considerable de empleos.

«No se ha visto un beneficio directo para Honduras”, con las nuevas relaciones diplomáticas con China, refirió.

A criterio del técnico no debió haber mayor negociación pues a pesar de que no había un tratado con China, ya existía y sigue existiendo un comercio significativo con ese país. Sin embargo, no hay inversión china en el país. “El gobierno debe reconocer que cometió un error y trabajar en una buena negociación», afirmó Rodríguez.

Desde que Honduras decidió establecer relaciones diplomáticas con China en 2023, diversas voces del sector empresarial y económico han expresado su preocupación sobre las consecuencias de esta medida, señalando la pérdida de mercados clave y la falta de nuevas oportunidades de inversión que compensen dichas pérdidas. LB