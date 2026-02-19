Según constitucionalista Consejo de la Judicatura permitirá un Poder Judicial más profesional y ético

Tegucigalpa- El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos afirmó que la creación de un Consejo de la Judicatura representaría un paso clave para fortalecer la ética y profesionalización del Poder Judicial de Honduras, al separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Barrientos explicó que, con esta figura, los magistrados podrán concentrarse exclusivamente en la impartición de justicia, mientras que la presidencia del máximo tribunal asumiría principalmente la representación institucional.

“Tradicionalmente el único que no integra salas es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los demás magistrados están asignados a salas específicas, como lo civil o lo constitucional. El presidente no imparte justicia directamente en salas; su función debe ser la representación del órgano colegiado”, señaló.

El jurista indicó que, bajo este esquema, los 14 magistrados restantes continuarían dedicados plenamente a la administración de justicia, mientras la presidencia se enfocaría en tareas institucionales y administrativas.

Asimismo, propuso una reforma constitucional para modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia, sugiriendo regresar al modelo anterior compuesto por nueve magistrados propietarios y cinco suplentes electos por el Congreso Nacional de Honduras.

Barrientos cuestionó que actualmente no existan magistrados suplentes electos formalmente por el Congreso, lo que calificó como un error. Recordó que, en la práctica reciente, se designaron suplentes mediante acuerdos políticos entre partidos, sin un proceso formal de elección legislativa.

“Deben existir forzosamente suplentes para garantizar continuidad y profesionalismo en el Poder Judicial”, subrayó, al tiempo que criticó que en el pasado se haya recurrido a arreglos políticos para designaciones, en lugar de fortalecer un mecanismo institucional claro y transparente.

El constitucionalista concluyó que una reforma estructural en la elección e integración de la Corte contribuiría a reducir la politización y a consolidar un sistema judicial más independiente y técnico.LB