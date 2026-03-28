Según analista, queda ocho juicios políticos pendientes en el CN

Tegucigalpa – El analista Marvin Ponce señaló este sábado que esta pendiente que el Congreso Nacional someta a juicio político a ocho figuras, entre ellos el consejero Marlon Ochoa.

Desglosó que está en lista un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), un suplente, tres (un propietario y dos suplentes) del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y dos diputados del Congreso Nacional.

“Hay ocho juicios políticos pendientes: a dos magistrados, también a dos diputados, los suplentes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, y Marlon Ochoa que está de primera en la agenda”, declaró a la emisora Radio América.

Indicó que esto evidencia la alianza que tiene el Partido Liberal y Partido Nacional en el Congreso Nacional tras las destituciones de Johel Zelaya como Fiscal General, mientras Rebeca Ráquel Obando renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), antes que iniciará un juicio política contra ella.

No obstante, subrayó que sigue siendo malo el proceso de selección de reemplazo de los funcionarios destituidos señalando que continúa la repartición de puestos.

Consultado sobre una posible acusación al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; Ponce consideró que ahora es posible con el cambio de Fiscal General.

Aunque advirtió que el Partido Libertad y Refundación (Libre) sigue siendo una institución política fuerte con una base consolidada. AG