Según abogado Barrientos, miembros de la Comisión Permanente actuaron como un mini Congreso

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos se pronunció sobre las acciones penales emprendidas por presuntos delitos cometidos en la Comisión Permanente del pasado Congreso Nacional, el cual estuvo presidido por Luis Redondo.

– Los diputados miembros de esa comisión usurparon funciones del pleno, apuntó el jurista.

Al realizar un análisis comparativo entre el texto de la Constitución de la República y el actuar de dicha comisión, el experto concluyó que existen claros indicios de responsabilidad penal.

«Lo digo desde un punto de vista estrictamente académico: me parece que hubo un exceso. Ellos actuaron no como una comisión permanente, sino como un -mini Congreso-; es decir, usurparon funciones que le corresponden exclusivamente al pleno de diputados», señaló Barrientos.

Señalamientos directos a Luis Redondo

El profesional del derecho enfatizó que la mayor carga de responsabilidad recae sobre el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, argumentando que fue él quien convocó e integró la comisión a su criterio personal, “a su antojo”, además de impedir de forma deliberada que se prorrogaran las sesiones del resto de los parlamentarios.

Barrientos recordó que, dado que Redondo ya no goza del blindaje o «paraguas legal» de la impunidad, el escenario actual representa una oportunidad idónea para la justicia. «Es una oportunidad grandiosa para deducirle responsabilidades por toda la sarta de violaciones que cometió a lo largo de los cuatro años que estuvo al frente del Congreso Nacional. Él debería dejar de andar en actividades políticas y comenzar a responder ante la ley», zanjó.

Riesgo para diputados actuales y respaldo al Ministerio Público

Respecto a los diputados que formaron parte de estas actuaciones y que todavía se encuentran en funciones, el constitucionalista advirtió que corren el riesgo real de ser suspendidos de sus cargos. No obstante, aclaró que esto se determinará a medida que avance y se desarrolle el proceso judicial impulsado por el Ministerio Público (MP).

Finalmente, Barrientos calificó como «buena» la postura actual del Ministerio Público, destacando que no se están dilatando los procesos y que se está enviando un mensaje claro de que no se tolerarán más abusos de poder a los políticos que se creen dueños de la Constitución. LB