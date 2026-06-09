Seguiremos en asambleas mientras no nos escuchen, reiteran médicos

Tegucigalpa – El gremio médico continuará desarrollando asambleas informativas y acciones de protesta hasta que las autoridades atiendan las demandas relacionadas con pagos atrasados, nombramientos pendientes y despidos que consideran injustificados dijo la doctora Ingrid Urbina miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH).

– Médicos se mantienen en asambleas informativas y en algunos sectores con manifestaciones en la calle en Tegucigalpa se ubican a la altura del Hospital Escuela.

Según detalló Urbina, de un grupo de más de 300 médicos que laboran bajo la modalidad de interinato, únicamente cinco profesionales han recibido el pago correspondiente, mientras de otras modalidades 143 médicos continúan a la espera de que se les haga efectivo el desembolso de sus salarios. Asimismo, señaló que también existen retrasos en los pagos de personal contratado en diferentes dependencias del sector salud.

La dirigente gremial denunció además que continúan registrándose despidos en instituciones estatales, incluyendo el Ministerio de Finanzas, Copeco y el programa 911. A criterio del Colegio Médico, estas separaciones laborales obedecen a motivos políticos y no a deficiencias en el desempeño de los trabajadores.

Urbina explicó que recientemente recibieron un oficio del Ministerio de Salud notificando el nombramiento de algunos médicos cuyos expedientes fueron revisados en las mesas técnicas. Sin embargo, indicó que todavía quedan más de 150 casos pendientes de evaluación, entre ellos médicos especialistas como ginecólogos que prestan servicios en zonas postergadas del país.

“Ya se realizaron algunos nombramientos, pero todavía falta personal por revisar. No es posible que no se quiera continuar con el análisis de estos expedientes cuando el sistema de salud sigue enfrentando una importante escasez de médicos”, manifestó.

La dirigente del CMH también cuestionó las diferencias salariales existentes dentro del sector público, asegurando que hay médicos que perciben apenas 9 mil lempiras mensuales. “No podemos permitir que unos tengan derecho a un pago justo y otros no”, expresó.

Finalmente, Urbina reiteró que los médicos permanecerán en las calles y continuarán con las asambleas informativas hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. Actualmente, las manifestaciones se mantienen en las cercanías del Hospital Escuela de Tegucigalpa. LB