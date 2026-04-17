“Seguiré luchando desde donde esté”, dice Marlon Ochoa tras su destitución

Tegucigalpa– Tras conocer su destitución, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, afirmó que seguirá luchando desde donde esté.

-Hoy se conoció que Ochoa salió del país desde el 26 de marzo.

“No importan las dificultades. Regresaré a Honduras. La lucha no termina. La racha caerá. Solo el tiempo nos separa de ese momento”, posteó en sus redes sociales.

Agregó que “hoy han negociado y pagado mi condena. Como lo advertí, no hubo juicio: hubo persecución y venganza. Al estilo de la Santa Inquisición, bajo la dirección de Tomás Zambrano, ejecutaron mi condena con ropaje de legalidad, confirmándose el carácter criminal de mis verdugos, los mismos que habían anunciado su veredicto en los medios y compraron votos desde el poder”.

A su criterio, hubo una campaña de difamación en su contra y en contra de personas honorables del Partido Libre.

En Honduras no hubo elecciones libres. Sin embargo, hubo equipos técnicos que sostuvieron con dignidad el proceso, aún frente al fraude que finalmente se impuso desde las cúpulas del partido Nacional y el partido Liberal, indicó.

“Se robaron las elecciones y ese es un acto de asociación terrorista que debe ser investigado. Yo soy un testigo presencial. La élite vive en impunidad y no acepta reformas. No acepta un partido que le pida a los poderosos que paguen impuestos. No acepta que rechacemos la injerencia extranjera”, señaló.

Dijo que “eso es lo que les resulta insoportable, porque desnuda su codicia y su insensibilidad. Hoy ordenan fabricar acusaciones, librar captura y empujarme a la cárcel, donde planifican mi muerte. Hay pruebas. Indultan al capo y comprando diputados condenan al que cumple su deber de denuncia”.

Al pueblo hondureño le digo: no me humillaré ante los asesinos. Solo me queda mi vida, y pongo la vida de mis hijos y mi esposa en manos de Dios, del partido Libre y del pueblo, apuntó. IR