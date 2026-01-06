Seguir insistiendo en ilegalidad sobre declaratoria electoral es una necedad, señala presidente de abogados

Tegucigalpa – Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano únicamente un grupo de voces disonantes son las que haciendo uso de la institucionalidad están tratando de hacer controversia donde no la hay respecto a los resultados electorales del 30 de noviembre de 2025.

“Al final nos guste o no, se ha declarado un presidente de la República al señor Nasry Juan Asfura Zablah”, dijo.

En tal sentido, agregó que el análisis que procede es todas las dificultades del proceso que se han presentado con hecho como el tema del transporte o que un consejero se atribuyera el derecho a veto y que grupo de simpatizantes de partidos políticos impidieran el desarrollo del proceso, entre otros.

Solórzano agregó que seguir insistiendo en la declaratoria es oídos sordos y una necedad.

“Es un tema de tratar de generar los reflectores, sobre todo el análisis debería de ser hacia la misma comisión permanente del Congreso Nacional y en cuanto a las actuaciones que ha tenido el Congreso, a la no publicación de las resoluciones de los decretos que han surgido de 74 disputados que legalmente han sesionado”, dijo en referencia a la convocatoria de la Comisión Permanente para este martes. VC