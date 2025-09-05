spot_imgspot_img
Frase del día

“Seguimos todavía en la perpetua lucha de los presupuestos de fiscalización electoral. Cada semana que pasa sin presupuesto es una semana más en la que se debilita la capacidad fiscalizadora de esta unidad”.

Por: Proceso Digital

Emilio Hernández Hércules | Comisionado de la UFTF

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024