Seguimos haciendo y fila de manos atadas por falta de presupuesto lamenta comisionado de UFTF

Tegucigalpa- El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, advirtió que la falta de sesiones en el Congreso Nacional ha afectado directamente la labor de control y supervisión de los fondos utilizados en la actual campaña electoral, debido a la no aprobación del presupuesto de la institución.

Hércules explicó que tanto la UFTF como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) continúan “atados de manos”, ya que no cuentan con los recursos necesarios para contratar personal especializado en la auditoría de los fondos de campaña.

“Han pasado más de cuatro meses desde el 20 de junio, cuando remitimos al Congreso Nacional el presupuesto de 81 millones de lempiras, y seguimos haciendo fila para que pueda ser agendado, debatido y aprobado en la Cámara Legislativa”, lamentó el comisionado.

Recordó que el país se encuentra a un mes de las elecciones generales, y que ya transcurrieron más de 50 días desde el inicio del período de propaganda establecido en el artículo 222 de la Ley Electoral, sin que la UFTF cuente con la “herramienta más importante” para la fiscalización de los candidatos.

Según los datos oficiales de la unidad, de un total de 2,137 candidatos que están obligados a bancarizar sus fondos de campaña, únicamente 700 lo han hecho hasta el momento, lo que representa apenas un 39% del total.

“En palabras simples, si tomamos 100 candidatos que participan en las elecciones generales, solo 39 están reportando de dónde vienen sus recursos, pese a que el artículo 11 de la Ley de Financiamiento es claro en cuanto a la bancarización y rendición de cuentas”, enfatizó Hércules.

El comisionado también aseguró que el pleno de la UFTF actúa con total transparencia, y que continuarán publicando los informes sobre el comportamiento financiero de los partidos políticos y sus aspirantes.

“Vamos a dar a conocer, con nombre y apellido, cuál fue el comportamiento de cada uno de los candidatos en esta contienda electoral”, concluyó Hércules, insistiendo en que sin presupuesto la fiscalización efectiva sigue siendo una tarea pendiente en un proceso electoral cada vez más cercano.LB