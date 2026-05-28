Seguidores de Evo Morales refuerzan bloqueos en el centro de Bolivia ante temor a su detención

La Paz – Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales reforzaron este jueves los bloqueos de carreteras en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta trata agravada de personas, después de un apagón que denunciaron como parte de un supuesto operativo policial para capturarlo.

La tensión aumentó tras el corte de energía ocurrido la noche anterior en el Trópico de Cochabamba, el principal bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca de Bolivia, donde sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial.

En un acto en la localidad de Chimoré, municipio del Trópico de Cochabamba, la dirigente campesina Jesusa Yampara sostuvo que el supuesto plan para detener a Morales (2006-2019) «ha fracasado», según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca (RKC).

«Nos han querido amedrentar. Ahora desde aquí, desde Chimoré, decimos (que) el bloqueo continúa indefinidamente», afirmó Yampara, quien también aseguró que harán vigilias para defender al exgobernante.

El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el centro de Bolivia, desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores.

Contra Morales fueron emitidas dos órdenes de detención, la última el pasado 11 de mayo, tras no haberse presentado al inicio del juicio en su contra por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El apagón de dos horas afectó a cinco municipios de la zona causando una reacción de alarma de los campesinos que denunciaron un supuesto operativo contra Morales e incluso llegaron a cercar un cuartel policial para impedir una eventual movilización de agentes, según imágenes difundidas por la RKC.

La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) explicó este jueves que el incidente fue provocado por la caída de un poste de alta tensión, si bien se investigan las causas y circunstancias de ese hecho.

El comandante de la Policía del Trópico de Cochabamba, Freddy Vargas, dijo a los medios que el apagón generó «una zozobra» en la población porque había una «susceptibilidad por una presunta intervención policial en ese sector, lo cual no fue cierto».

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo al canal privado Unitel que «ciertamente hay una paranoia» en esa zona cocalera porque se cayó un generador y «todos salen a bloquear».

«Hay un líder cocalero que está allá protegido por todos estos sectores y que están en un plan totalmente diferente a lo que es avanzar en la democracia», agregó Lupo y sostuvo que, en su momento, el expresidente «va a tener que dar cuentas a la Justicia».

En esa zona también hay bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, dentro de las protestas impulsadas con ese propósito por el mismo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz. JS