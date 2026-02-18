Sefin reporta aumento del 44% en sueldos públicos entre 2021 y 2025

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), publicó datos oficiales que revelan que entre 2021 y 2025 los sueldos y salarios del sector público aumentaron en un 44 %, lo que representa un incremento de 33,079.4 millones de lempiras.

Según el informe oficial, en 2021 la planilla salarial del Estado ascendía a 75,747.4 millones de lempiras, mientras que para 2025 la cifra se elevó a 108,826.7 millones, evidenciando un crecimiento sostenido en el gasto destinado al pago de empleados públicos.

Las cifras se conocen en momentos en que el Poder Ejecutivo impulsa la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una iniciativa que, de acuerdo con autoridades gubernamentales, tiene como eje central la reducción del aparato estatal y la conciliación en las demandas laborales.

El decreto legislativo de esta normativa ya fue leído en el pleno del Congreso Nacional y actualmente se encuentra a la espera del análisis por parte de la comisión de dictamen, instancia que deberá emitir una opinión técnica previo a su discusión y eventual aprobación.

La propuesta ha generado debate en distintos sectores, especialmente por coincidir con el aumento reportado en la masa salarial del sector público y los planteamientos oficiales sobre la necesidad de optimizar el uso de los recursos del Estado. LB