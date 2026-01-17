Sefin incumplió su palabra, no canceló los mil millones prometidos a la Chico

Tegucigalpa – Hoy sábado (17.01.26) los obreros de la construcción no podrán ir a comprar la comida porque Finanzas no cumplió con el pago que había prometido para este día, denunció el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín.

“Ya no aguantamos. Creemos que en general se han cerrado unos 80 mil puestos de trabajo en 2025”, indicó el presidente de los constructores quien lamentó que nuevamente el gobierno haya incumplido su palabra.

La deuda de la administración de Xiomara Castro suma 5 mil millones de lempiras a la fecha, mientras que la alcaldía capitalina, dirigida por Jorge Aldana, adeuda unos 2 mil 500 millones, indicó Boquín al lamentar que “esto ha llevado que la industria de la construcción esté hoy en una situación calamitosa en el país”.

El dirigente gremial relató que desde hace tres semanas el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, ha estado prometiendo que les iba a cancelar 930 millones de lempiras.

“Ayer (viernes) dijo que nos iba a cancelar mil millones, pero ya nos tiró para la próxima semana, es la cuarta vez que hace esto y estamos muy preocupados porque nosotros necesitamos pagar planillas el día”, confesó. VC