Sedesol y Fundaunah firman extensión del convenio de becas para hondureños en Taiwán

Tegucigalpa – La Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol) y la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (Fundaunah), firmaron este martes un convenio de extensión de beca para beneficiar a estudiantes en Taiwán.

La ministra de Sedesol, Fátima Juárez, firmó la ampliación del convenio para el periodo 2026, que permitirá a 28 hondureños becados en Taiwán, concluir con sus estudios superiores como una respuesta del gobierno del presidente Nasry Asfura con la educación y abordaje de soluciones a los compromisos heredados en su administración.

Esta firma de extensión de convenio es un paso importante para la realización de un desembolso de 11.4 millones de lempiras correspondiente al periodo 2026 a la Fundaunah, quienes en los próximos días realizarán el proceso administrativo para honrar los pagos pendientes a las universidades y el estipendio de manutención a cada estudiante, de acuerdo con la disponibilidad de divisas.

Las autoridades también informaron que en los próximos días se enviará la carta de compromiso de beca para la firma correspondiente de cada estudiante, quienes reciben un estipendio de 900 dólares mensuales para manutención y dos pagos anuales correspondientes a la matrícula semestral de 1,500 a 2,000 dólares de acuerdo a la universidad y también incluye un seguro médico.

Becarios en Cuba

Las autoridades informaron que también se está afinando detalles para la firma de extensión del convenio tripartita entre las Secretarías de Desarrollo Social y Salud con el Ministerio de Salud de Cuba, para apoyar a otros 157 estudiantes hondureños en Cuba, así como 174 en la Universidad Zamorano para completar sus estudios. (RO)