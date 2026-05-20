Sedesol, narco video y Juan López, el otro tsunami que sacude a Libre

Tegucigalpa (Proceso Digital) – A meses de haber salido del poder por decisión popular en las urnas, el partido Libertad y Refundación (Libre), no termina de reponerse de la vapuleada electoral cuando otro tsunami político lo sacude con la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, un personaje que mantuvo un reino de casi dos décadas—similar al de Los Cachiros—en la conflictiva región del Bajo Aguán, en el atlántico hondureño.

La caída y captura de Funez por suponérsele uno de los autores intelectuales en el crimen del líder ecologista, defensor de los territorios y regidor municipal, Juan López, durante el último mandato de Fúnez, representa uno de los golpes más fuertes para Libre y su cúpula partidaria que presumía de la habilidad política del exedil y su amistad con la familia Zelaya-Rosales que representa el verdadero poder en esa institución política que se denomina de izquierda.

El requerimiento para su captura, según los reportes de los medios locales, estuvo en pausa por buen tiempo en el Ministerio Público. Juan López era regidor municipal en el último período de Adán Fúnez, a quien había acusado ante la Fiscalía de la Corrupción por presuntas irregularidades al frente de la comuna, una causa añadida a su historial de acusaciones en las últimas horas.

Juan López era un miembro también de Libre y era respetado por su lucha a favor del medio ambiente y la defensa de los territorios y bienes comunes; era un celebrador de la palabra de la iglesia católica formado por la comunidad jesuita. Su liderazgo en la zona era muy fuerte y auténtico, de ahí que su crimen sacudiera los cimientos de la iglesia católica y la sociedad hondureña. El extinto papa Francisco abogó por la justicia en el crimen de López en una de sus homilías desde el Vaticano. La Conferencia Episcopal de Honduras también ha demandado justicia, mientras la comunidad jesuita no ha cejado en recordar la impunidad en que se ha encontrado este asesinato.

Pese a ser gobierno, el Partido Libre apenas logró el 19 % de los votos en los comicios de 2025.

Libre víctima de su propio discurso

De ahí que la captura del exalcalde Adán Fúnez haya movido los cimientos de Libre, que arrastra ya otros escándalos como la corrupción en el llamado caso Sedesol—que implica a una diputada allegada a la familia Zelaya Castro y a un exministro que fue también vocero de esa familia—el surgimiento del narco video que salpica a Carlos Zelaya negociando con capos del narcotráfico hondureño y en donde aparece además Adán Fúnez. Y ahora se suma el crimen del líder ambiental Juan López.

Tres hechos que ponen a Libre en aprietos al demoler su discurso político de partido impoluto, alérgico a la corrupción y a todo lo que huela a narcotráfico. Pero los hechos evidencian que este partido no es inmune a estos fenómenos, y no es más ético que el resto de los partidos que conforman el sistema político, en especial el bipartidismo.

Desde que el exalcalde Adán Fúnez salió salpicado en el narco video en donde Carlos Zelaya negociaba con los narcotraficantes hondureños dinero para la campaña de Libre en el 2013, el ex hombre fuerte de Tocoa comenzó a bajar perfil de la escena pública y anunció que ya no correría por un nuevo período al frente de la municipalidad, aunque seguía siendo el poder detrás del trono y el hombre fuerte de Libre en esa zona.

Funez fue cuestionado en su momento por el Tribunal de Honor del partido Libre, pero algunos de sus integrantes fueron marginados y forzados a renunciar por la cúpula del partido que preside el expresidente, Manuel Zelaya Rosales. El Tribunal de Honor cuestionó el liderazgo al frente de Libre, rechazó la corrupción en Sedesol y advirtió lo que podría ser una inminente derrota electoral del partido por sus imposiciones autoritarias. Fue lo último que hizo antes de disolverse, mientras las reacciones de censura por parte de Libre contra sus miembros no se hicieron esperar.

El caso Chequesol le ha dado el toque de gracia a Libre.

La actitud de Libertad y Refundacion frente a los escándalos que le sacuden ha sido de desmarque y de desconocimiento de quienes fueron sus aliados y mandaderos. En el caso de Sedesol, el extitular de esa dependencia, José Carlos Cardona, reclamó que lo habían dejado solo y comenzó a revelar interioridades de cómo operaba Libre en contra de sus detractores internos y externos.

Dijo que Libre lo ha utilizado como “chivo expiatorio” en el caso de Sedesol y que está arrepentido de haber sido protagonista de discursos de odio en contra de los opositores políticos de Libre y otros actores sociales. Cardona acusó al partido Libre y a su coordinador, Manuel Zelaya, de haberlo entregado y de proteger a la diputada Isis Cuéllar, en vista que ésta habría tenido una relación sentimental con un miembro de la familia Zelaya.

Sedesol es un escándalo de corrupción que salpicó al gobierno de Libre y sacudió las estructuras de ese partido. Sus protagonistas, la diputada Isis Cuéllar y el exministro de esa institución, José Carlos Cardona, enfrentan proceso ante los tribunales, mientras la mancha de la corrupción se instaló con fuerza en Libre que no pudo ni supo desligarse de un caso que parece ser la punta del icerberg de otros hechos de corrupción en la administración del partido de izquierda en Honduras.

La captura e imputación del “todopoderoso” Adán Fúnez golpeó a Libre ya en la oposición.

La “delicada” relación con Adán Fúnez

El expresidente Zelaya y coordinador de Libre rechazó cualquier injerencia en el caso de Sedesol, se solidarizó con los imputados, abogó por un debido proceso y puso el equipo legal del partido a la disposición de Cardona y Cuéllar.

Zelaya dijo que su trayectoria en la lucha política constituye un “testimonio moral” para la juventud y advirtió sobre la continuidad de su postura ideológica frente a los ataques de sus opositores. “Pueden dar rienda suelta a sus ataques en redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras”, acotó.

Al conocerse la captura de Adán Fúnez, el expresidente Zelaya salió al paso indicando que su partido no protege delincuentes, pero invocó que se le otorgue un debido proceso transparente. La relación de Fúnez con el expresidente Zelaya data de la época del partido Liberal cuando ambos eran miembros del partido, pero tras los acontecimientos del 2009, decidieron fundar e integrar Libre.

El partido Libre “no protege delincuentes, asesinos ni jerarcas de cuello blanco del crimen organizado que han asaltado el poder mediante fraudes, golpes de Estado, juicios políticos amañados y persecución contra defensores de derechos humanos. Libre es solidario con quienes hoy son acusados y procesados por distintas causas bajo el régimen del Partido Nacional, impuesto mediante amenazas externas, del presidente de EEUU, fraude electoral y violencia política. Esa solidaridad no significa impunidad: significa exigir debido proceso, pruebas fehacientes, presunción de inocencia y justicia verdadera”, señaló.

“Libre nunca ha protegido ni protegerá culpables de crímenes. Libre y la presidenta Xiomara Castro condenó desde el primer momento el asesinato de Juan López, regidor, defensor ambiental y militante fundador de nuestro partido, y exigió una investigación profunda para identificar y castigar no solo a los ejecutores materiales, sino también a los autores intelectuales y financieros de ese vil asesinato”, dijo en sus redes sociales el expresidente Zelaya.

Libre y su coordinador intentan poner distancia en el caso de Adán Fúnez y el asesinato de Juan López, en momentos que su partido sigue librando batallas políticas en el Poder Legislativo para evitar que los saquen de los puestos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) luego de que un juicio político destituyera a sus representantes por intentar boicotear las elecciones de noviembre de 2025 y socavar la democracia.

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez junto a Juan Ángel Ramón Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, son acusados como autores intelectuales en el crimen de Juan López, y un tribunal les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva mientras se desarrolla el caso de cara a un juicio oral y público. Por el crimen de Juan López hay capturados como autores materiales como parte del juicio que será en los próximos meses.

En el caso de Fúnez, la Fiscalía también ha iniciado investigación por las denuncias de presunta corrupción que hizo Juan López, meses antes de haber sido asesinado, y cuyas pesquisas fueron frenadas desde la propia cúpula del Ministerio Público según denunció una de las fiscales que llevaba la causa durante el juicio político que se le aplicó al entonces fiscal general Johel Zelaya, quien fue destituido del cargo.

Adán Fúnez no solo se le liga en casos de presunta corrupción y en la muerte del líder ambientalista, Juan López, también se le asocia con capos de la mafia del narcotráfico en el país, con quienes aparece en uno de los videos que implica a Carlos Zelaya—hermano del expresidente Zelaya y cuñado de la expresidenta Xiomara Castro—en supuestas negociaciones de soborno político para el financiamiento ilícito de campañas electorales.

Sus ligues con la familia Zelaya han sido fuertes, era el hombre más poderoso designado por la cúpula de Libre para decidir quién sobrevivía y quién no en la carrera política en el Bajo Aguán, sus conexiones con personajes de la industria minera extractiva y de otros negocios en las zonas eran visibles, y en el caso de Los Cachiros, tuvo casi un reinado de 20 años—como ellos—en la zona de Colón. Y existen videos en donde Adán Fúnez no reniega su amistad con ese grupo criminal del narcotráfico.

Su captura es un golpe para el partido y para la familia Zelaya, pues Adán Fúnez no solo era un “amigo” de los capos, también acompañaba al partido Libre en sus relaciones internacionales estrechando vínculos con los gobiernos de Venezuela y otros líderes de la izquierda latinoamericana, presos unos por ligues al narco, y otros acusados por pedofilia o hechos de corrupción.

Libertad y Refundación enfrenta así un nuevo golpe político mientras busca reponerse de la paliza de los comicios de noviembre de 2025—donde apostó a quedarse en el poder hasta el último suspiro—pero el 19% de votos que le dieron los electores no fue suficiente para cobijar “un fraude” que hoy alegan, mientras busca aplacar a lo interno las voces disidentes que en al menos tres corrientes visibles internas le indican a la cúpula que ha llegado el momento de hacerse a un costado para democratizar el partido y dar paso a nuevos liderazgos. La respuesta frente a esa demanda ha sido: se pueden ir, ahí está el bipartidismo. Libre responde así a sus terremotos. PD