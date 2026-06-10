Sedesol firma convenio por L. 60 millones para extensión de becas a estudiantes de El Zamorano

Tegucigalpa – La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Escuela Agrícola Panamericana, firmaron hoy un convenio de extensión de becas para asegurar la continuidad educativa de 177 estudiantes de todo el país.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez y el Rector de El Zamorano, Jeff Cohen, firmaron la extensión del acuerdo que consiste en una inversión de más de 60 millones de lempiras para el periodo 2026 y apoyar a becarios que estudian áreas estratégicas para el desarrollo agroindustrial.

“Estos jóvenes son nuestra esperanza, nuestro futuro y el presidente Nasry Asfura está con esa visión y ese sueño de dejar en su gobierno, jóvenes con formación para que tengamos una mejor Honduras”, expresó la ministra de Sedesol, Fátima Juárez.

Esta alianza permitirá la formación de profesionales comprometidos en las áreas de Ingeniería Agrónoma, Ambiente y Desarrollo, Ingeniería y Administración en Agronegocios y Agroindustria Alimentaria.

La titular de Sedesol motivó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad porque “ese éxito que ustedes van a tener al culminar su carrera lo vamos a llevar siempre por el resto de nuestras vidas y vamos a decir nosotros contribuimos a que hoy tengamos mejores profesionales”.

Las autoridades informaron que los becarios, después de obtener sus títulos universitarios, asumirán el compromiso de retribuir al Estado, a través de proyectos de investigación científica, pasantías, voluntariado académico, capacitaciones a productores en zonas rurales y realizar acciones en beneficio del desarrollo agroalimentario del país.

“Me agrada mucho poder recibir y empezar una nueva etapa junto con el gobierno actual aquí en Honduras. Aunque nosotros vamos a siempre dar apoyo en extensionismo, en agricultura, en investigación, el producto más importante de Zamorano son los jóvenes líderes zamoranos”, manifestó Jeff Cohen, rector de la Escuela El Zamorano.

Este convenio garantiza que jóvenes de los 18 departamentos tengan acceso a oportunidades de estudio y educación de calidad en carreras que responden a las necesidades reales del campo hondureño.

“En cada uno de nosotros hay un impacto positivo, porque muchas veces no contamos con estos recursos y es de gran apoyo, sé que todos los jóvenes que nos beneficiamos, estamos comprometidos a luchar y esforzarnos cada día para poder formarnos y contribuir claramente a nuestro país y desarrollarnos personalmente también, entonces agradecer a la ministra Fátima”, dijo Harieth Alexandra Izaguirre, becaria de la Escuela El Zamorano.